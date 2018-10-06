Aslan – 8 Ekim Haftalık Burç Yorumu

8 Ekim haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve 31 Ekim’e kadar da bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile ev değiştirmek isteyenler, evini yenilemek isteyenler, ev almak isteyenler bu sürece kadar ciddi araştırmalar yapabilirler.

Aile içinde konuşulmayan konuların konuşulabileceği bir süreç. Ev sahibiniz ile kiraya zam yapmaması için bu süreç anlaşmaya varabilirsiniz. Bu hafta Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay ile birlikte kafanızı boşaltmanız için yapmanız gereken bir seyahati işaret etmekte. Bu hafta bilgiyi düzenleme, tasnif etme ile ilgilenebilir. Yayıncılık, web sitesi, internetle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Bir takım önemli sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir, fakat imza atacağınız konularda dikkatli okumanızda yarar var. Maddi anlamda güzel gelişmelerin habercisi olan bu Yeni Ay, özellikle arkadaşlarınız, dostlarınız sayesinde para kazanabileceğinize işaret etmekte.

Yeni Ay’da Güneş/Plüton etkileşimi ile iş ve çalışma ortamınızda zoraki sizi zorlayan koşullarda olsa değişim sürecini devam ediyor. Aşılması gereken bir engelin ardından iş ve çalışma koşullarınızda huzura kavuşabileceksiniz. Bu da Ekim’in ikinci haftasına tekabül edebilir.