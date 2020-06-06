Aslan – 8 Haziran Haftalık Burç Yorumu

8 Haziran haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş işe Neptün arasındaki sert kontak ile başlıyoruz. Sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar anlamında özellikle hayal kırıklığı yaşamanıza veya güveninizi zedeleyecek durumların oluşmasına neden olabilir. Bu alanlarda koşullar ve şartlar oldukça değişken olacaktır, çoğu zaman evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Dostlarınızla, arkadaşlarınızla parasal konular yüzünden aranızda açılabilir. Ya da parasal konularda gerçekçi hayaller ve beklentiler içine girmeniz gerekebilir.

Bu hafta Mars ile Neptün de birlikte hareket edecekler. Kredi çekmeyi ya da yatırım yapmayı düşünüyorsanız eğer bu konuda ehil insanların fikirlerinden yararlanmalı, kendi başınıza harekete geçmemelisiniz. Ödemelerinizi ve harcamalarınızı iyi planlamalısınız. Krediler ve borçlarla ilgili konular aklınızı meşgul edebilir. Çevrenizdeki insanlar için ekstra fedakarlık yapmak durumunda kalabilir ve bu sizi biraz strese sokabilir. Psikolojik, korkulara yönelik, terapiler veya şifa çalışmaları yapmak isteyebilirsiniz. Ticari faaliyetlerde bulunmak iş kurmak müşterilerinizi artırmak için yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Bu süreçte finansal açıdan şansınızı çok fazla zorlamamanızda fayda var. Maddi olarak risk almak için zemin çok müsait değil, şartlar ve koşullar her an değişebilir.