Aslan – 8 Nisan Haftalık Burç Yorumu

8 Nisan haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta boyunca Venüs ile Neptün birlikte hareket edecekler. Venüs/Neptün etkileşimi ile evinizde yaratıcı değişimler yapmak, boyamak, renklendirmek, evinizi güzelleştirmek için gayet uygun bir hafta. Evinizde hobilerinize yönelmek, yaratıcı çalışmalar yapmak, yemek yapmak daha fazla misafir ağırlamak size ruhsal anlamda çok daha iyi gelebilecektir.

Mali anlamda karşılıksız bir yardım ve destekle karşılaşabilirsiniz, eğer ki sponsorluk, burs, kredi.. vb ihtiyaçlarınız varsa birinin aracılığı ile bu alandaki sorunlarınız rahatlıkla çözülebilecektir. Kariyerinize ilişkin krizler ve gereksiz alınganlıklar yapmamaya özen gösterin. Özellikle hafta boyunca özel ilişkiler ve aşk hayatınızda karmaşaya dikkat edin. İş ile alakalı seyahate çıkabilirsiniz, işinizle ilgili eksikleri, yarım kalan işleri de toparlama zamanı. Hafta boyunca Güneş ile Satürn arasında da zorlu bir görünüm olacak. Yurt dışı bağlantılı işlerde, eğitimde, sınavlarda, seyahatlerde ya da yurt dışı gönderilerinizde aksaklıklar, engeller, problemlerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle uçak seyahatleriniz varsa bu hafta sıkça rötarlarla karşılaşabilirsiniz. Keza bu hafta tanıtım, reklam, organizasyon, halkla ilişkiler faaliyetleri için de pek uygun bir süreç değil, aksaklıklar, problemler, engeller, sorunlar söz konusu olabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle ego çatışmalarına girmeyin, müşterinizle de yanı şekilde. Bu hafta birlikte çalıştığınız kimseler veya müşterileriniz sizi delirtebilir.