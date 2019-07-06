Aslan – 8 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

8 Temmuz haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Uranüs arasındaki gergin görünüm ile başlıyoruz. Valla sizler için oldukça zor bir hafta, adeta barut fıçısı gibi ortaklıkla gezebilirsiniz. Bir yandan panik duygusu, yetiştirilmesi gereken işler ama bir taraftan elinizi hangi işe atsanız sakız gibi uzaması. Stresle baş etmeyi öğrenmelisiniz bu hafta. Hızlı hareket etmekten, çarpmalara, düşmelere, kazalara da açık olabilirsiniz.

Tahammülünüz azalabilir, insanları bu aralar idare etmek pek kolay olmayabilir sizler için. Hele ki konu özgürlüğünüze müdahale ile ilgili bir konu olur ise, karşınızdaki kişinin ipini hemen çekebilirsiniz. Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında da sert bir görünüm oluşacak. İş ve çalışma ortamınızda beklenmedik, ani ve sarsıcı gelişmeler meydana gelebilir, kontrol dışı gelişen olaylar dengenizi bozabilir. Bu hafta sağlığınıza da ekstra dikkat etmenizde yarar var. Kemiklerinize, dişlerinize, cildinize özellikle. Birlikte çalıştığınız kişilerle tartışmamaya, ipleri koparacak raddeye gelmemeye özen gösterin. İşinizle ilgili fark yaratacak girişimlerde bulunmanız veya fark yaratacak şekilde iş yapmanız en az zararla atlatabileceğinize işaret etmekte. Hafta boyunca her türlü takıntılardan, kuşkulardan, paranoyalardan uzak durun. Takıntı haline getirebileceğiniz konular belanıza dönüşebilir. Özellikle iş ile ilgili konularda, insanlar iş yapış şekilleri ile ilgili olabilir konu. Ama bunun yanı sıra, psikolojik olarak sizi zorlayan, köşeye sıkıştıran konulardan arınmak, temizlenmek için de harika bir hafta.

Güneş/Neptün etkileşimi bir ihtimal maddi kazançlarınızı hareketlendirici, maddi konularda kazançlarınızı arttırıcı etkiler yaratabilir. Parasal konularda hislerinize, sezgilerinize güvenin, yardıma ihtiyacı olanlara yardım eli de uzatın. Ve bu hafta Merkür Aslan burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve tam 3 hafta sürecek. Merkür bilgi, iletişim, bilgi alışverişi, her türlü yazılı ve sözlü iletişimi simgeler. Yine elektronik aletler, alım satım, sözleşmeler, gazeteciler, reklamcılar, hukukçular..vs Merkür yönetimi altındadır. Merkür geri giderken söylemek istediklerimizi net olarak ifade etmekte zorlanabiliriz.

Yeni işlere başlamak yerine elimizde kalan işleri tamamlamak üzerine odaklanmak yerinde olacaktır. Lakin yeni başlayan ilişkiler, işlerin ömrü ya kısa ya da sorunlu, engelli devam eder. Yeni elektronik aletler alındığında sorunlar çıkabilir, çabuk bozulabilir veya çabuk pişman olabiliriz 2 gün sonra %50 indirimli fiyatını farklı bir yerde gördüğümüzde. Yeni projeleri, yeni işleri, yeni atılımları Temmuz ve sonrası zamana bırakmakta genel olarak fayda var.