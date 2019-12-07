Aslan – 9 Aralık Haftalık Burç Yorumu

9 Aralık haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yalnız olanlar için hayatlarında aşkın kapıları aralanmaya başlıyor, yaratıcılık gerektiren konularda başarı yakalama şansı çok daha yüksek olacak. Ama genel anlamda flörtöz etkiler devrede olacak. Hayattan çok daha fazla keyif alabilecek, hobilerinize çok daha fazla zaman ayırabilecek, hatta bazılarınız yeni hobiler keşfedebileceklerdir.

Hafta boyunca Venüs ile Satürn birlikte hareket edecekler. Sağlıkla ilgili konularda dikkat etmeniz gereken bir hafta. Özellikle diş, deri, beslenme, cilt ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. İş konusunda çok çalışacağınız hatta üstünüze istemediğiniz işlerin ihalesi kalabilir. Özellikle kadın iş arkadaşları ve yöneticilerle olan ilişkilerde sorunlar söz konusu olabilir. 12 Aralık’ta 19 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda, yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat. Hayatınıza yeni insanlar katılabilir bazıları ise ayrılabilir.

Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. Özel hayatınızla ilgili kafa karışıklığı ve hayal kırıklığı söz konusu olabilir. Bu hafta riskli finansal yatırımlar yapmak için çok uygun bir zaman değil açıkçası. Fakat yaratıcılık gerektiren konularda başarı sizden yana olacaktır. Jüpiter ile Uranüs arasında dinamik ve olumlu bir görünüm olacak. Bu ikili büyük fırsat ve şanslar ile ilgilidir. Özellikle bu fırsatların geleceği konular; kariyer-statü elde etme, prestij yakalama, ilişkiler, iş büyütme, yeni müşteriler, yeni çalışanlar ile ilgili olacaktır. Yılı kapamadan büyük fırsatlar kapınızda, işinizi değiştirmek, işinizde prestij kazanmak çok olası. Gözünüzü dört açın, harika gelişmeler bekliyor sizleri.