Aslan – 9 Eylül Haftalık Burç Yorumu

9 Eylül haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi burcundaki seyahati sürecinde; iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar seyahatler, yakın çevre ile ilişkiler, eğitimle ilgili konular, seminerler gibi konular olabilecektir. Bu hafta bilgiyi düzenleme, tasnif etme ile ilgilenebilir. Yayıncılık, web sitesi, internetle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Bir takım önemli sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir, fakat imza atacağınız konularda dikkatli okumanızda yarar var. Yeni bir eğitime başlayabilir, yeni bir dil öğrenebilirsiniz.

Bu hafta Venüs de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 8 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte; iletişim, anlaşma, eğitim, seminer gibi konularda keyifli ve destekleyici etkilerle karşılaşacaksınız. Bu süreçte seyahatler çıkabilir, çıkacağınız seyahatlerden keyif alabilir, yakın çevreniz, komşularınız ve kardeşlerinizle daha samimi ve sevgi odaklı ilişkiler kurabilirsiniz. Yakın çevrenizden ve komşularınızdan bu dönem rahatlıkla destek alabileceksiniz. Partneri ve sevgilisi olanlar romantik bir seyahate çıkabilir. Eğer hayatınızda hiç kimse yok ise ya çıkacağınız seyahatlerde birileri ile tanışabilirsiniz ya da kardeşleriniz veya komşularınız veya kuzenleriniz sizi birileriyle tanıştırabilirler. Aslında sizler için tam olarak tatil dönemi başladı! Çıkacağınız her türlü seyahat size mutluluk getirecektir.

Bu hafta Balık burcunda zorlu bir Dolunay meydana gelecek. Mars, Neptün ve Jüpiter'in işin içinde olduğu özel bir açı kalıbı ile birlikte. Kredi çekmeyi ya da yatırım yapmayı düşünüyorsanız eğer bu konuda ehil insanların fikirlerinden yararlanmalı kendi başınıza harekete geçmemelisiniz. Ödemelerinizi ve harcamalarınızı iyi planlamalısınız. Krediler ve borçlarla ilgili konular aklınızı meşgul edebilir. Çevrenizdeki insanlar için ekstra fedakarlık yapmak durumunda kalabilir ve bu sizi biraz strese sokabilir. Psikolojik, korkulara yönelik, terapiler veya şifa çalışmaları yapmak isteyebilirsiniz. Ticari faaliyetlerde bulunmak, iş kurmak müşterilerinizi artırmak için yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz.

Mars, Neptün ve Jüpiter ile birlikte; bu süreçte finansal açıdan şansınızı çok fazla zorlamamanızda fayda var. Maddi olarak risk almak için zemin çok müsait değil, şartlar ve koşullar her an değişebilir. Kumardan ve borsadan uzak durulması gereken bir dönem. Hatalı kararlar yüzünden zarar edebilirsiniz. Özel hayatınızda da aynı şekilde, risk alınmamasında fayda var. Özel hayata ilişkin hayal kırıklıkları oluşabilir. Özel anlamda olmayacak insanların peşinden sürüklenmeyin. Beğendiğiniz kişileri gözünüzde aşırı büyütüp sonrasında üzülmeyin. Gerçeklerle bağınızı koparmayın.