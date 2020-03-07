Aslan – 9 Mart Haftalık Burç Yorumu

9 Mart haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

9 Mart’ta Başak burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay kazançlarınız, paranız, maddi durumunuzu ilgilendiren alanda meydana gelecek. Parasal konularda daha titiz, özenli, detaycı davranabilirsiniz. Kazançlarınızı arttırmanın yollarını ararken, bir süredir peşinde olduğunuz bir iş veya projenin de sonuna gelmiş olabilirsiniz.

Bu Dolunay döneminde odak noktanız daha çok kazançlarınız üzerinde olacak. Bakmak ve kollamak zorunda olduğunuz kişilere daha fazla destek olmanız gerekebilir. Diğer yandan birikimlerinizi değerlendirmek, kazançlarınızı doğru kullanmak adına yeni kararlar alabilirsiniz. Kendinize duyduğunuz öz değeri ve verdiğiniz önemi sınayacak hayat koşulları ortaya çıkabilir, kendiniz için de bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Aile ve eşle ilgili konularda bütçe, kazanç ve birikimleri kullanmak değerlendirmek ve daha akıllıca harcamak önemli olacak. Bu dönemde kendiniz için bir yatırım yapmak amacıyla adım atmak isteyebilirsiniz. Maddi konularda kendinizi sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu yüzden de aslında büyük riskli bir takım girişimler ve yatırımlar için pek de uygun bir zaman değil, en azından bu 10 günlük süreç. Mevcut koşullarınızı korumaya yönelik hareket etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Bu Dolunay’a Jüpiter’in de olumlu desteği olacak. İş ortamınız oldukça yoğun ama bir o kadar verimli geçecektir. İş ortamınızda birlikte çalıştığınız kimselerden güzel destekler alabileceksiniz. Bu aralar bir asistan, eve yardımcı, bir çalışan arayışınız var ise işte tam da bu hafta size uygun bir çalışan bulabilirsiniz. Yeni bir proje veya iş teklifi ile de karşılaşabilirsiniz.