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Aslan Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

Aslan Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

1-7 Şubat 2021 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
31 Ocak 2021
Aslan Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

Her türlü ikili ilişkide temkinli olmalısınız. Evlilik, ortaklık, arkadaşlarınız, partnerinizle iletişimde sıkıntılar meydana gelebilir.

Eski meseleler açılabilir, yolunda gitmeyen ilişkiler ise bitebilir. İletişim ve yanlış anlaşılmalarla kopuşlar meydana gelebilir. Sakin kalın ve problemleri büyütmeyin. Eski ilişkilerinizle karşılaşabilir, geri dönüş teklifleri alabilirsiniz. Başlamayın. Dava ve mahkemelerle ilgili hukuksal konularınız varsa beklediğiniz hızda tamamlanmayabilir, gecikmeler yaşanabilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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