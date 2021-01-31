Aslan Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

Her türlü ikili ilişkide temkinli olmalısınız. Evlilik, ortaklık, arkadaşlarınız, partnerinizle iletişimde sıkıntılar meydana gelebilir.

Eski meseleler açılabilir, yolunda gitmeyen ilişkiler ise bitebilir. İletişim ve yanlış anlaşılmalarla kopuşlar meydana gelebilir. Sakin kalın ve problemleri büyütmeyin. Eski ilişkilerinizle karşılaşabilir, geri dönüş teklifleri alabilirsiniz. Başlamayın. Dava ve mahkemelerle ilgili hukuksal konularınız varsa beklediğiniz hızda tamamlanmayabilir, gecikmeler yaşanabilir.