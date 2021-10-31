Aslan Haftalık Burç Yorumu / 1 Kasım – 7 Kasım 2021

1 Kasım – 7 Kasım 2021 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Sizin için de önemli bir Yeniay. Ev değişimleri, şehir değişimleri, taşınma gibi konular öne çıkarken; evlilik ya da ayrılık kararlarını gündeme getirebilir.

Kariyerde yeni atılımlar yapmak isteyebilir, ev- kariyer arasında kalabilirsiniz. Uranüs kontrol dışı etkisiyle kimilerine kariyer değişimlerini de beraberinde getirebilir. Yenileneceksiniz. Kadersel etkilerle karşılaşabilirsiniz. Ebeveynlerinizle, eşinizle gerginliklere dikkat edin. Vertigo, bel, üreme organları, tansiyon gibi hassasiyetler tetiklenebilir.