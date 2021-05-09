Aslan Haftalık Burç Yorumu / 10 – 16 Mayıs 2021

Kariyer ve toplumsal statünüz öne çıkarken, sürpriz gelişmeler, fırsatlar karşınıza gelebilir.

Yeni başlangıçlar, yeni iş görüşmeleri, yeni planlamalar yapabilirsiniz. Uzun vadeli kalıcı kararlar, sağlam adımlar atma zamanı. Mesleki dönüşümler ortaya çıkabilir. Yeni girişimlerle birlikte evlilik kararları, eşinizin hayatıyla ilgili gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz. Aile içinde bazı sağlık sorunları ortaya çıkabilir, psikolojinize bu dönem özen gösterin. Mars'ın açıları sizi zaman zaman yorgun hissettirebilir.