Aslan Haftalık Burç Yorumu / 10 Ocak – 16 Ocak 2022

10 Ocak – 16 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Tüm ilişkileriniz, evliliğiniz, arkadaşlıklarınız, varsa ortağınızla ilgili her alanda iletişimsel gerginliklere karşı temkinli olmalısınız.

Geçmiş konular açılabilir, tüm sorunlar kucağınıza düşebilir. Ticari konularda aksaklıklar yaşanabilir. Problemli bir ilişki bitebilir, ortaklıklarda yol ayrımları yaşanabilir. Bu dönem hayatınızla ilgili net kararlardan kaçının. Eski ilişkilerden geri dönüşler, aniden beliren mesajlar karşınıza gelebilir, şans vermeyin, önünüze bakın. 26 Ocak-5 Şubat arası iş hayatınız ve iş ilişkilerinizle ilgili gerginlikler yaşanabilir.