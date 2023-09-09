Aslan Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Eylül 2023

11-17 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

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15 Eylül'e kadar parasal kaynakların kullanımı, risksiz harcamalar, borç alacak konuları gündemde olmaya devam edecek. Bütçenizi gözden geçirebilir, geleceğe yönelik yeni kaynak arayışlarına girebilir, gelirinizi arttırmanın yollarını arayabilirsiniz.

Eylül'ün ikinci yarısı yeni bir işe başlayabilir, pozisyon değişimi yaşayabilir, kariyerde yeni teklifler alabilirsiniz. Kimileri için kariyerde yol değişimleri gerçekleşebilir. Daha önce yapmayı düşünüp harekete geçmediğiniz ya da beklediğiniz bir iş fırsatı karşınıza gelebilir. Hedefinizi eyleme geçirebilirsiniz. Kendinizi, bilginizi yıl sonuna kadar genişletin. Bunun yanı sıra kendinizi bedensel ve zihinsel anlamda yorgun hissedebilir, dinlenmeye ihtiyaç duyabilir, sağlık kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Beslenme sisteminize, yediklerinize dikkat edin.