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Aslan Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

Aslan Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

11-17 Ocak 2021 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
10 Ocak 2021
Aslan Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

İş hayatınız ve mesleki konularda çeşitli mücadeleler verebilirsiniz.

Çalışma ortamınızda ekibinizle, üstlerinizle olan iletişimsel sorunlara, anlaşmazlıklara dikkat edin. Aile figürleriyle, eşinizle, ev, yuva ortamınızdaki kişilerle gerilimler yaşanabilir. Sakin kalın ve güç savaşlarından bu dönem özellikle uzak durun. Uranüs sizi fevri tepkilere karşı uyarıyor. Kendi sağlığınıza, ebeveynlerinizin sağlığına dikkat edin. Bununla birlikte yeni bir işe girebilir, meslek hayatınızda kendinizi gösterebilir, yaşamınızdaki güçlü değişimler yüzünüzü güldürebilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
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Yay
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