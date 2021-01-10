Aslan Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

İş hayatınız ve mesleki konularda çeşitli mücadeleler verebilirsiniz.

Çalışma ortamınızda ekibinizle, üstlerinizle olan iletişimsel sorunlara, anlaşmazlıklara dikkat edin. Aile figürleriyle, eşinizle, ev, yuva ortamınızdaki kişilerle gerilimler yaşanabilir. Sakin kalın ve güç savaşlarından bu dönem özellikle uzak durun. Uranüs sizi fevri tepkilere karşı uyarıyor. Kendi sağlığınıza, ebeveynlerinizin sağlığına dikkat edin. Bununla birlikte yeni bir işe girebilir, meslek hayatınızda kendinizi gösterebilir, yaşamınızdaki güçlü değişimler yüzünüzü güldürebilir.