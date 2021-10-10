Aslan Haftalık Burç Yorumu / 11 Ekim – 17 Ekim 2021

11 Ekim – 17 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Asil, gösterişli, güçlü insanlardır. İyi bir yönetici, her ortamda doğal olarak dikkatleri üzerine çöken bir yapısı bulunur.

Yönetici Güneş pırıltılı, ihtişamlı ve yüksek bir enerji verir. Kararlıdır, kafasına koyduğunu yapar ve zor vazgeçer. Zodyak'ın kral ve kraliçeleridir. Gururlu ve cömerttir. Sanat ve edebiyat alanında başarılı olabilir, alkışlanma ve sahnede olma arzusu yüksektir. Güzel giyinmek, dikkat çekmek ister, lüks şeyleri sever. Kontrolcü ve kibirli yapısına dikkat etmelidir. Aşırı sahiplenmek sorun yaratabilir.