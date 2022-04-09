Aslan Haftalık Burç Yorumu / 11 Nisan – 17 Nisan 2022
11 Nisan – 17 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Büyük dönüşümlere hazır olun. Kazançlarınızda sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İş hayatınızda ortak yatırımlar, aile ve eşten gelen ortak gelirlerde gelişmeler ortaya çıkabilir.
Eşinizin işinde ve kazancında fırsatlar söz konusu olabilir. Nafaka alabilir, miras elinize geçebilir, kredi başvurusu yapabilirsiniz. Psikolojik terapi, spritüel danışmanlıklar, eğitimler almak isteyebilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat edin. Ortaklık düşünüyorsanız kararlarınızı sağlam almalısınız. Gayrimenkul alım satımı yapmayın.