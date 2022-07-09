Aslan Haftalık Burç Yorumu / 11 Temmuz – 17 Temmuz 2022
11 Temmuz - 17 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Plütonik Dolunay meslek hayatınızda değişimleri, çalışma şeklinizin, ortamınızın dönüşümünü, çalışma arkadaşlarınızla bağlantılı konuları gündeminize taşıyabilir.
Günlük hayatınıza düzen getirirken, beslenme ve alışkanlıkların yenilenmesi, işte sorumlulukların ve temponun artması mümkün olabilir. İşten ayrılabilir, yeni bir işe başlayabilirsiniz. Pozisyon değişimleri, görev yenilikleri meydana gelebilir. Yenilik ihtiyacı içinde olacaksınız. Sağlığınızla ilgili diz, diş gibi ertelediğiniz bir sorun öne çıkabilir.