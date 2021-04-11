Aslan Haftalık Burç Yorumu / 12 – 18 Nisan 2021

Sizler için güzel bir dönem. Girişimlerinizi değerlendirin. Yaşama dair yeni başlangıçlar, var olan tüm rutinlerinizin değişimi söz konusu olabilir.

Yabancı ülkeler, yurtdışı yolculuklar, yurtdışı bağlantılı ticari işler ve eğitimlerle ilgili yeni gelişmeler ve olanaklar karşınıza gelebilir. Yeniay size cesaret aşılayacaktır. Akademik, hukuksal konularda beklediğiniz gelişmeler yaşamınıza gelebilir. Bireysel anlamda başarılı ve özgüvenli olacaksınız. İşinizle ilgili yeni başlangıçlar, sosyal çevrenizle iletişiminiz artacaktır. Önümüzdeki 15 gün motivasyon ve destek sizinle.