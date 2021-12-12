Aslan Haftalık Burç Yorumu / 13 Aralık – 19 Aralık 2021
13 Aralık – 19 Aralık haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
19 Aralık- 30 Ocak arasında gerçekleşecek Venüs retrosu, çalışma ortamınız, kariyeriniz, sağlığınız alanınızda bazı pürüzleri ortaya çıkartabilir.
Çalışma arkadaşlarınızla anlaşmazlıklar, geçmiş konuların ortaya çıkışı söz konusu olabilir. Bu dönemde kariyer başlangıcı yapmayın, işten ayrılmayın. Sağlığınıza, özellikle eklemler, cilt, bel, boyun, diş bölgenize dikkat edin. Kronik sorunlar tetiklenebilir. Venüs 6.evinizde gerilerken tatlıya düşkünlük artabilir, iştah açılabilir. Bu dönemde diyete başlamayın. Günlük düzeninizde, rutinlerde aksaklıklar yaşanırken, hizmet aldığınız kişilerle yol ayrımlarıyla karşılaşabilirsiniz.