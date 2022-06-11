Aslan Haftalık Burç Yorumu / 13 Haziran – 19 Haziran 2022
13 Haziran – 19 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Aşk evinizde parlayan Dolunay size yeni bir ilişkiyi, yeni teklifleri getirebilir. Aşık olabilirsiniz. Birlikteliği olanlar için önümüzdeki 15 gün romantik etkiler ortaya çıkabilir.
Çocuk sahibi olmak isteyenler için hamilelik, doğum; çocukları olanlar için onların başarıları, yeni eğitimleri, iş fırsatlarını gündeme getirebilir. Kimileriniz torun sahibi olabilirsiniz. Yatırımlar, borsa gibi spekülatif piyasalarla ilgili bazı şanslar yakalanabilir. Mesleki olarak görüşmeler, başarılar ortaya çıkabilir. Sosyal olacak, kendinizi canlı hissedeceksiniz.