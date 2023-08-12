Aslan Haftalık Burç Yorumu / 14-20 Ağustos 2023

14-20 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Sizin yeniayınız. Hayatınızı sorguladığınız, geleceği düşündüğünüz, evlilik, ikili ilişkiler, meslek hayatınız adına yeni kararlar alabileceğiniz bir dönem. Uranüs etkisindeyken beklenmedik, ani gelişmeler yaşayabilir, şaşırtan gelişmelerle karşılaşabilir ya da siz birilerini şaşırtabilirsiniz.

Geçmişe ait konuları fazlasıyla sorgulayacaksınız. Yarım kalmış bir iş, bir aşk hikâyesini tamamlayabilirsiniz. Kariyerinizle ve maddi kazançlarınızla ilgili yeni sürpriz gelişmeler, teklifler, para girişleri gerçekleşebilir. Mutlu olmadığınız bir iş içindeyseniz ayrılabilirsiniz. Burcunuzda Venüs retrosu devam ediyor. Bütçenizi aşan harcamalara dikkat etmelisiniz. Estetik uygulamalardan kaçının.