Aslan Haftalık Burç Yorumu / 14 Mart – 20 Mart 2022

14 Mart – 20 Mart 2022 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Başak dolunayı kazançlarınız, bütçeniz, gelir giderinizle ilgili yeni düzenlemeleri meydana getirirken, ortak finansal kazançlar, eşinizin kazancına işaret edebilir.

Gereksiz harcamaları hayatınızdan çıkarabilir, kazancınızı arttıracak yeni yollara başvurabilirsiniz. Meslek hayatınızda yeni hedefler koyacak, emek sarf edeceksiniz. Sürüncemedeki bir kariyer planını hayata geçirebilir, ya da yeni bir işe başlayabilirsiniz. Yeteneklerinizi değerlendirin. Duygusal ilişkilerde tartışmalar, sürpriz başlayacak flörtler karşınıza gelebilir.