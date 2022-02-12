Aslan Haftalık Burç Yorumu / 14 Şubat – 20 Şubat 2022

14 Şubat – 20 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Dolunay burcunuzda. Dikkat çekecek, kendinizi ortaya koyacaksınız. Kariyerde yenilikler ya da değişimler yaşayabilir, ilişkilerde radikal kararlar alabilirsiniz.

Tamam mı devam mı şeklinde kararlar alabilirsiniz. Kadersel etkiler altında olacaksınız. Fikirlerinizi ve isteklerinizi dile getirecek ve gelecek hedefleriniz adına harekete geçeceksiniz. Sağlığınıza özellikle tansiyon, eklem, dolaşım sorunlarına dikkat edin. Ebeveynlerinizin genel yaşam düzeni ve sağlıklarıyla ilgili gündemler öne çıkabilir. Mesleğinizle ilgili yeni bir sorumluluk ve yeni bir kazançla karşılaşabilirsiniz.