Aslan Haftalık Burç Yorumu / 16-22 Ocak 2023
16-22 Ocak 2023 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Çalışma düzeni, sağlık, günlük rutinler, evlilik, özel ilişkileriniz mercek altında. Yeni iş görüşmeleri yapabilir, mülakatlara katılabilir, sağlıkla ilgili güzel haberler alabilirsiniz.
Merkür ve Mars retrosunun bitişiyle iletişim sorunları sona erebilir, anlaşmazlıklar yumuşayabilir ve ilişkilerde yeni kararlar alabilirsiniz. Ailevi konularda beklediğiniz miras varsa çözüme ulaşabilir, yer, şehir, ülke değiştirebilir, taşınabilirsiniz. Ertelediğiniz hedefler adına harekete geçebilir, topluluklara sunum ve projelerinizi sergileyebilirsiniz.