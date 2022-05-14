Abone Ol

Aslan Haftalık Burç Yorumu / 16 Mayıs – 22 Mayıs 2022

16 Mayıs – 22 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Aslan Haftalık Burç Yorumu / 16 Mayıs – 22 Mayıs 2022

Sizler için önemli bir tutulma. Aile, ev, yuva, ebeveynlerle ilgili konular, onların sağlık sorunları ve buna bağlı sorumlulukların artması söz konusu olabilir.

Taşınabilir, şehir, ev değişimleri, tayinin çıkması gündeme gelebilir. Kariyer, ev arasındaki dengeyi sağlamanız gerekirken, kimi sorunlu birliktelik ve evlilikler sonlanabilir. Kariyerde köklü değişimler, yeni bir işe başlamak, iş değişimi, görev ve pozisyon değişimleriyle gökyüzü size başarı getirebilir. Jüpiter Koç transitiyle yurtdışı bağlantılı işler, seyahatler ve eğitimler anlamında şanslar yakalayabilirsiniz.

16 Mayıs Ay Tutulması: Nutkumuz tutulacak İlginizi Çekebilir 16 Mayıs Ay Tutulması: Nutkumuz tutulacak