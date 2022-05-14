Aslan Haftalık Burç Yorumu / 16 Mayıs – 22 Mayıs 2022

16 Mayıs – 22 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Sizler için önemli bir tutulma. Aile, ev, yuva, ebeveynlerle ilgili konular, onların sağlık sorunları ve buna bağlı sorumlulukların artması söz konusu olabilir.

Taşınabilir, şehir, ev değişimleri, tayinin çıkması gündeme gelebilir. Kariyer, ev arasındaki dengeyi sağlamanız gerekirken, kimi sorunlu birliktelik ve evlilikler sonlanabilir. Kariyerde köklü değişimler, yeni bir işe başlamak, iş değişimi, görev ve pozisyon değişimleriyle gökyüzü size başarı getirebilir. Jüpiter Koç transitiyle yurtdışı bağlantılı işler, seyahatler ve eğitimler anlamında şanslar yakalayabilirsiniz.