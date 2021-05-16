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Aslan Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

Aslan Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

17 – 23 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
16 Mayıs 2021
Aslan Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

Jüpiter'in Balık burcundaki kısa yolculuğu maddi konuları, ailenizle, eşinizle varsa ortağınızla olan ortak kaynaklarınıza dikkat çekecektir.

Dışardan gelen kaynaklar yani eşinizin kariyerinde ve finansal durumunda bazı ekstra kazançlar meydana gelebilir. Ödemelerinizi, borçlarınız varsa ödemeyi ya da yapılandırmayı unutmayın. Miras, gayrimenkul, konuları öne çıkabilir, ödemeleriniz, kredi, nafaka gündemleriniz söz konusu olabilir. Alacak- verecek konularınızı düzenleyin. Kronik sağlık sorunlarınızda tedaviler mümkün olabilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
14 Mayıs – 28 Temmuz Jüpiter Balık burcunda: Evrenden hediye var
11 Mayıs Boğa Yeniayı: Sabır ve istikrar
4 Mayıs-12 Temmuz Merkür İkizler burcunda: Keyfim ve kahyası