Aslan Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

Jüpiter'in Balık burcundaki kısa yolculuğu maddi konuları, ailenizle, eşinizle varsa ortağınızla olan ortak kaynaklarınıza dikkat çekecektir.

Dışardan gelen kaynaklar yani eşinizin kariyerinde ve finansal durumunda bazı ekstra kazançlar meydana gelebilir. Ödemelerinizi, borçlarınız varsa ödemeyi ya da yapılandırmayı unutmayın. Miras, gayrimenkul, konuları öne çıkabilir, ödemeleriniz, kredi, nafaka gündemleriniz söz konusu olabilir. Alacak- verecek konularınızı düzenleyin. Kronik sağlık sorunlarınızda tedaviler mümkün olabilir.