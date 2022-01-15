Aslan Haftalık Burç Yorumu / 17 Ocak – 23 Ocak 2022

17 Ocak – 23 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Önümüzdeki 15 gün gizli konular, sizden saklanan bazı olayların açığa çıkması söz konusu olabilir. Çeşitli yüzleşmeler yaşayabilirsiniz.

Geçmiş konuların, bilinçaltınızdaki bazı korkuların yüzeye çıkması size ruhen yorabilir, bu da fiziksel sağlığınıza etki edebilir. Kendinizi yormayın. Rekabet temasından bu dönem uzak durun. Meslek hayatınız, birlikte çalıştığınız kişiler ya da çalışma ortamınızda sizi zorlayacak durumlar söz konusu olabilir, iş yükünüz, sorumluluklarınız artabilir. Hizmet aldığınız kişilerle ilgili anlaşmazlıklar, yol ayrımları yaşanabilir. Bilgi hırsızlıklarına, güvenlik alanınıza dikkat edin. Sağlığınıza özen gösterin.