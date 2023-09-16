Aslan Haftalık Burç Yorumu / 18-24 Eylül 2023

18-24 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeniay maddi kazanımlar, maddi manevi değerler alanında gerçekleşiyor. Kendi işinize ve yapmak istediklerinize odaklanabilir, bir projeniz için harekete geçebilir, yeteneklerinizi geliştirebilir ve bunu ortaya çıkartabilirsiniz. Beklemede olan konular hız kazanabilir.

Kazancınız artabilir, değişebilir. Yeni ticari girişimlerde bulunabilir, bir teklif alabilir, kaynaklarınızı genişletmenin arayışına girebilirsiniz. Çalıştığınız yerde yönetimsel değişiklikler, gecikmiş gayrimenkul alım satımı, yatırımlar, aile ya da ortağınızın içinde bulunduğu kazanımlarla ilgili yeni gelişmeler olabilir. Neptün etkisi devrede olduğundan kafalar karışabilir, kararsızlık yaşanabilir. Yanlış adımları önlemek adına için ciddi atılımlar için 19 Eylül sonrasını değerlendirmek daha doğru olacaktır.