Aslan Haftalık Burç Yorumu / 18 Ekim – 24 Ekim 2021

18 Ekim – 24 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Dolunay yurtdışı, yabancılar, eğitim alanında yeni başlangıç ve bitişleri karşınıza getirebilir.

Uzun bir seyahat kararı, yer değişimleri, sosyal medya, akademik konular gündeme gelebilir. Hedefleriniz konusunda kararlı olmalı ve isteklerinizi ortaya koymalısınız. Hukuksal konularda bazı mücadeleler, ya da bir davanın nihayete ermesi söz konusu olabilir. Sağlığınızda özellikle bel, böbrek, iskelet sisteminizle ilgili hassasiyetler meydana gelebilir. Çalışma ortamınızda çalışma arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle rekabet ve gerginlik içeren koşullara dikkat.