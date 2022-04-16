Aslan Haftalık Burç Yorumu / 18 Nisan – 24 Nisan 2022

18 Nisan – 24 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yakın arkadaşlar, kardeşlerle ilgili önemli gündemler meydana gelebilir.

Kısa seyahatlere çıkabilir, sözleşme, anlaşma, evrak, vize gibi imzalık işler öne çıkabilir. İletişim açısından yoğun ve hareketli bir dönem. Çevrenizden destek göreceğiniz bir süreç. Yeni iş görüşmeleri yapabilir, bir eğitimi tamamlayabilir, uzun zamandır beklediğiniz bir projeyi hayata geçirebilirsiniz.