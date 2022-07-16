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Aslan Haftalık Burç Yorumu / 18 Temmuz – 24 Temmuz 2022

18 Temmuz - 24 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Aslan Haftalık Burç Yorumu / 18 Temmuz – 24 Temmuz 2022

Güneş'in 23 Temmuz, Merkür'ün 19 Temmuz'da burcunuza geçişi parasal alanda size fırsatları getirebilir. Yenilenecek, yaşamınızda yeni bir adım atacaksınız.

Başlatmak istediğiniz konulara dair cesaretleneceksiniz. Görünümünüzde değişimler yapabilir, dikkat çekebilirsiniz. Seyahate çıkmak isteyebilir, önemli yer değişimleri yaşayabilirsiniz. Kalbi boş olanlar için yeni bir aşk başlayabilir. Beklenmedik harcamalar, ani para çıkışları gündeme gelebilir.
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