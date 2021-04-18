Aslan Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

Güneş, Venüs ve Merkür'ün Boğa burcu transiti önümüzdeki 1 ay sizin için kariyer konularında önemli bir döngüyü başlatıyor.

İşinizde dikkat çekeceksiniz. Yeni planlarınız, kimileriniz için yeni iş görüşmeleri, kimileriniz için yeni imzalar ve sözleşmeleri gündeminize getirebilir. Toplumsal statü anlamında değişimler, evlilik kararları, ailevi ortak kararlar öne çıkabilir. 19-25 Nisan haftası Venüs ve Merkür'ün Uranüs'le etkileşimi duygusal hayatınızda ani bir ayrılık ve özgürleşme isteğini de ön plana getirebilir. Kardeşleriniz varda onların hayatında sürpriz haberler, ticari işlerinizde yeni gündemler meydana gelebilir.