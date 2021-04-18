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Aslan Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

Aslan Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

19 - 25 Nisan 2021 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
18 Nisan 2021
Aslan Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

Güneş, Venüs ve Merkür'ün Boğa burcu transiti önümüzdeki 1 ay sizin için kariyer konularında önemli bir döngüyü başlatıyor.

İşinizde dikkat çekeceksiniz. Yeni planlarınız, kimileriniz için yeni iş görüşmeleri, kimileriniz için yeni imzalar ve sözleşmeleri gündeminize getirebilir. Toplumsal statü anlamında değişimler, evlilik kararları, ailevi ortak kararlar öne çıkabilir. 19-25 Nisan haftası Venüs ve Merkür'ün Uranüs'le etkileşimi duygusal hayatınızda ani bir ayrılık ve özgürleşme isteğini de ön plana getirebilir. Kardeşleriniz varda onların hayatında sürpriz haberler, ticari işlerinizde yeni gündemler meydana gelebilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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