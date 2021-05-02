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Aslan Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Aslan Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

2 – 9 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
2 Mayıs 2021
Aslan Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Merkür İkizler burcu seyahati çevrenizden destek göreceğiniz bir dönem.

Hedefleriniz, yeni plan ve projeleriniz adına yeni başlangıç kararları alabilirsiniz. Sosyal medya, basın yayın, on-line sunumlar, gerçekleştirmek istediğiniz tüm konularda kendinizi öne çıkartma konusunda şanslar mevcut. Kariyerinizde destek alabilir, iş arıyorsanız haberler gelebilir, yeni iş görüşmeleri gerçekleştirebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Dolunay'ın etkisi devam ediyor. Ev, yuva, aile konularında bazı krizler, ebeveynlerinizin sorumlulukları gündeme gelebilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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