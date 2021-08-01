Aslan Haftalık Burç Yorumu / 2 Ağustos – 8 Ağustos 2021

2 Ağustos – 8 Ağustos 2021 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yaşamınızla ilgili radikal kararlar almaya yatkınsınız. Yeni girişimlerde bulunmak isteyeceksiniz.

Harekete geçemediğiniz alanları yeniden ele alabilir, istekleriniz için harekete geçebilirsiniz. Finansal konularda paranızı çoğaltmanın yollarını arayacaksınız. Gelir- gider dengeniz, ödemeleriniz 15 Eylül'e kadar gündeminizde olacaktır. Mars Başak'ta maddi konuları toparlama isteğinin yanında harcamalarınızı da arttırabilir. Yeni yatırım kararları, kariyerde yeni girişimler ve değişimler de ortaya çıkabilir.