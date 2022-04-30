Aslan Haftalık Burç Yorumu / 2 Mayıs – 8 Mayıs 2022

2 Mayıs – 8 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

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30 Nisan tutulma etkileri devam ediyor. Kariyerle ilgili önemli atılımlara hazır olun. Kazançlarınız için yeni bir alan, farklı bir iş kolunda öne çıkmak gibi etkiler söz konusu olabilir.

Hafta içinde meydana gelecek Güneş-Uranüs kavuşumu iş hayatınızla ilgili ani değişimleri getirebilir. Yeni iş görüşmeleri yapabilirsiniz. Fikir alışverişleriniz artacaktır. Venüs Koç geçişiyle vizyoner olacaksınız. Eğitim başvuruları, evrak, vize başvuruları, sosyal medya, akademik alan ve hukuksal konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yurtdışı seyahat planları gündeme gelebilir.