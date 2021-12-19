Aslan Haftalık Burç Yorumu / 20 Aralık – 26 Aralık 2021

20 Aralık – 26 Aralık haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Dolunay daha önce kariyerinizle ilgili yaptığınız başvuruların geri dönüşlerini bazı projelerin nihayete ermesiyle ilgili etkileri ortaya çıkartabilir.

Emeklerinizin karşılığını alabilir, bazı hayallerinize kavuşabilir, finansal olarak sürprizli kazançlar elde edebilirsiniz. Sosyalleşebilir, gruplarla aktivitelere katılabilir, yeni görüşmelere katılabilirsiniz. Sunumlar, toplantılar önümüzdeki 15 gün hız kazanacaktır. Kendinizi geliştireceğiniz, bilginizi aktaracağınız, eğitimlere katılacağınız bir dönem. Duygusal konular, çocuklar, yeni planlar artabilir. Venüs retrosu bilgi hırsızlığına karşı uyarıyor, arkadaşlarınızla ilişkilerde bazı karışıklıklar yaşanabilir.