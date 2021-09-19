Aslan Haftalık Burç Yorumu / 20 Eylül – 26 Eylül 2021
20 Eylül – 26 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Balık Dolunayı finansal alanınızı aydınlatırken, çözülemeyen ya da beklediğiniz bir miras, kredi, alacak, verecek konularını öne çıkartacak.
Eşinizin kazancı, aileniz ya da ortağınızla paylaşılan para konularında gelişmeler, gecikmeler, beklediğiniz bir tazminat konusunun nihayete ermesi söz konusu olabilir. Duygusal ilişkilerde bazı krizleri deneyimleyebilir, kendinizi gözlemleyebilirsiniz. Harcamalarınız ön planda olacaktır. Sağlığınızla ilgili operasyonlar, zihinsel şifa çalışmaları meydana gelebilir.