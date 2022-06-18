Aslan Haftalık Burç Yorumu / 20 Haziran – 26 Haziran 2022
20 Haziran – 26 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yurtdışına gitmek, uzun seyahat planları yapmak, yeni eğitimlere başlamak, eğitimler vermek, yeteneklerinizi ortaya koymanız açısından başarı getirecek bir dönem.
Resmi evrak, vize, pasaport, iş başvurusu, ticari işlerinizle ilgili hareketli bir dönem olabilir. Otorite figürlerinden destek görebilir, zam alabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilir, kazançlarınızı arttırabilirsiniz. Güneş Yengeç seyahati enerjinizi düşürebilir, zaman zaman sizi aşağı çekebilir; yeni hedefleriniz için harekete geçin, kendinizi aşağıya çekmeyin. Beklenmedik sürpriz hamilelik gündeme gelebilir.