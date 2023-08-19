Aslan Haftalık Burç Yorumu / 21-27 Ağustos 2023

21-27 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

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İlişkiler için geçmişe dair konuların toparlanma evresi devam ediyor. Kimileriniz için biraz yorucu bir süreç ancak Eylül sonrası aydınlanacak ve bazı kopuşlar için ‘iyi ki' demeye başlayacaksınız. Miadı dolan ilişkiler, işler bitecektir. Alam verme dengesi öne çıkacak ve sorgulamalar yaşanacaktır.

Yakın çevre ilişkileri bazı sınavlardan geçmeye devam edecek, iyi yönetmeye çalışın. Kariyerde maddi olarak gelir gider bütçesi yapacak, harcamaları inceleyecek, gereksiz masraflardan kurtulmak için dengeye ihtiyaç duyacaksınız. Değerinizi her anlamda bulmak isteyeceğiniz ilişkilere yöneleceksiniz. Kariyerde bazı değişimler yaşanabilir, sorumluluklar artabilir. Bir borcu kapatmadan diğerine girişmeyin. Venüs retrosu burcunuzda devam ederken geçmiş konular, sağlığınız devrede. Eğitimler açısından şanslı bir dönem kendinizi geliştireceksiniz. Yurtdışı, sosyal medya, basın yayın alanında yenilikleri Merkür retrsosu bitiminde hayata geçirebilirsiniz.