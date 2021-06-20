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Aslan Haftalık Burç Yorumu / 21 Haziran – 27 Haziran 2021

Aslan Haftalık Burç Yorumu / 21 Haziran – 27 Haziran 2021

21 Haziran – 27 Haziran 2021 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
20 Haziran 2021
Aslan Haftalık Burç Yorumu / 21 Haziran – 27 Haziran 2021

Önümüzdeki 15 gün yoğun olacaksınız. Görev değişiklikleri, çalışma ortamı, işinizde sorumlulukların artması gündeme gelebilir.

Çalışanlar, yöneticilerinizle ilgili konular öne çıkabilir. Yeni iş kararları, yeni projeler, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Sağlığınızda özellikle dişler, iskelet sistemi ile ilgili hassasiyetler meydana gelebilir ya da sağlık sorunlarının şifalanması söz konusu olabilir. Günlük rutinleriniz bu dönem sizi yorabilir. Eşinizle, ya da partnerinizle güç çekişmelerinden uzak durun.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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