Aslan Haftalık Burç Yorumu / 21 Mart – 27 Mart 2022
21 Mart – 27 Mart 2022 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Gelir gider, kazanç ve harcamalarınızı önümüzdeki 15 gün gözden geçireceksiniz. Zam, terfi, gayrimenkul alım satım, kariyerle bağlantılı konular netleşebilir.
Eşinizin işiyle ilgili bazı sürpriz karışıklıklar yaşanabilir. Güneş Koç seyahati hedeflerinizi hareketlendirecek, ihtiyacınız olan motivasyonu size sağlayacaktır. Yeni seyahat planları yapabilir, yurtdışı bağlantılı konular, yurtdışı ticaret, eğitim, akademik, sosyal medya alanında yeni fikirlerle öne çıkabilir, hukuksal alanda beklentiniz varsa konular hızlanabilir, tamamlanabilir.