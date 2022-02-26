Aslan Haftalık Burç Yorumu / 21 Şubat – 27 Şubat 2022

21 Şubat – 27 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yeniay finansal konuları, paranızı, ortak gelirleri öne çıkartacaktır.

Eşinizin kazancıyla ilgili değişim ya da güzel gelişmeler, aileden ve başkalarından gelen ortak kazançlara, dikkat çekiyor. Banka ödemeleri, tazminat, nafaka, prim, vergi, krediyle ilgili gündemler öne çıkacaktır. Beklenmedik para girişleri yaşanabilir. Sağlığınızda bazı hassasiyetler meydana gelebilir, tedavi olabilir, şifa alabilirsiniz. Fiziksel görünümünüzde değişim yapabilirsiniz. Okült konulara ilgi duyabilirsiniz.