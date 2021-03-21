Aslan Haftalık Burç Yorumu / 22-28 Mart 2021

20 Mart itibariyle Nisan'a kadar yaşamınızı gözden geçireceksiniz.

Geleceğe umut dolu baktığınız bir dönem olacak. Çevrenizden destek göreceksiniz. Yeni girişimler, ticari fırsatlar 1 ay boyunca gündeme gelebilir. Bazılarınız tatil planları yapabilirsiniz. Öğrenciler için sınavlar, eğitimler, yurtdışı bağlantılı işler, şehir dışı gündemler ön plana gelebilir. Hukuki süreçleriniz varsa gelişmeler yaşayabilirsiniz. İşinizle ilgili özellikle sosyal medya, tanıtım, reklam gibi projeleriniz varsa başarı sağlayabilirsiniz.