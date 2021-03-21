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Aslan Haftalık Burç Yorumu / 22-28 Mart 2021

Aslan Haftalık Burç Yorumu / 22-28 Mart 2021

22-28 Mart 2021 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
21 Mart 2021
Aslan Haftalık Burç Yorumu / 22-28 Mart 2021

20 Mart itibariyle Nisan'a kadar yaşamınızı gözden geçireceksiniz.

Geleceğe umut dolu baktığınız bir dönem olacak. Çevrenizden destek göreceksiniz. Yeni girişimler, ticari fırsatlar 1 ay boyunca gündeme gelebilir. Bazılarınız tatil planları yapabilirsiniz. Öğrenciler için sınavlar, eğitimler, yurtdışı bağlantılı işler, şehir dışı gündemler ön plana gelebilir. Hukuki süreçleriniz varsa gelişmeler yaşayabilirsiniz. İşinizle ilgili özellikle sosyal medya, tanıtım, reklam gibi projeleriniz varsa başarı sağlayabilirsiniz.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
13 Mart Balık Yeniayı: Ol der ve olur…
Güneş-Neptün kavuşumu: Rüyalar gerçek olsa…
27 Şubat Başak Dolunayı: Olduğu kadar olmadığı kader