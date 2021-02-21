Aslan Haftalık Burç Yorumu / 22-28 Şubat 2021

Finansal konular, aile, ortak ya da eşle ortak gelirler gündemde olacak. Kaynaklarınızı giderlerinizi bu dönem iyi planlayın.

Eşinizin maddi konuları ya da işiyle ilgili netleşmeler söz konusu olabilir. Miras, nafaka, vergi, banka ödemeleri, gelir giderleriniz mercek altında olacak. Beklediğiniz finansal destek, yeni kaynaklar adına şanslı bir dönem olacaktır. Sağlığınızla ilgili hassasiyetler olabilir. Kronik rahatsızlıkları tedavi açısından güzel bir dönemdesiniz. Sezgileriniz, hayalleriniz size yol gösterecektir. Ticari alanda destek ve yeni haberler alabilirsiniz.