Aslan Haftalık Burç Yorumu / 23-29 Ocak 2023
23-29 Ocak 2023 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yurtdışı bağlantılı konular, akademik eğitimler, yabancılarla ticaret, hukuksal alanda fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Uzun bir seyahat planı yapabilirsiniz.
Eşinizin yaşamında güzel gelişmeler meydana gelebilir, görev değişimleri, başarıları öne çıkabilir. Yeni bir ortaklığa başlayabilir, bir iş girişiminde bulunabilir, yeni bir anlaşma yapabilir, yeni iş birliğine adım atabilirsiniz. Sosyal birliktelikler, evlilik, partner tüm ikili ilişkilerde netlik istediğiniz, net kararlar aldığınız bir dönem.