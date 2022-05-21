Aslan Haftalık Burç Yorumu / 23 Mayıs – 29 Mayıs 2022
23 Mayıs – 29 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Kariyerinizle ilgi teklifler, ev düzeninizde değişimler, eşin kazançları gündeme yerleşirken, ödeyemeyeceğiniz borçlardan kaçınmalısınız.
Mars'ın Koç burcu geçişi uzak yerlere seyahat, yurtdışı kaynaklı planlar, uluslararası ticaret alanında yenilikler yapabilirsiniz. İş, kurum, pozisyon değişim ve yenilikleri yaşanabilir. Eğitimler, akademik konular, ticari yenilikler, başvurular, araştırmalar yapabilirsiniz. Hayata yeni bir pencereden bakacak ve kendinizi yenileyeceksiniz. Sosyalleşebilir, çevrenizi geliştirebilirsiniz. Kendinizi ortaya koyacaksınız.