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Aslan Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Aslan Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

24 – 30 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
23 Mayıs 2021
Aslan Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Tutulma, hayatınızdan aldığınız keyif, aşk hayatınızda sınavlar ve sonuçlanmalar meydana gelebilir.

Yeni bir ilişkiye başlayabilir, güven verilmeyen, sorunları olan birlikteliklerde ise ayrılık kararları alabilirsiniz. Hamilelik haberleri, çocuklarınız varsa onların hayatına dair netleşmeleri, yeni bir süreci başlatabilir. Sosyal çevre ilişkilerinde, ekip çalışmalarında, bazı arkadaşlıkların bitmesi ya da sorunların ortaya çıkması gündeme gelebilir. Cesaretli olacak, yeteneklerinizi ortaya çıkartmak isteyeceksiniz. Kariyerde girişimler ortaya çıkabilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
14 Mayıs – 28 Temmuz Jüpiter Balık burcunda: Evrenden hediye var
11 Mayıs Boğa Yeniayı: Sabır ve istikrar
4 Mayıs-12 Temmuz Merkür İkizler burcunda: Keyfim ve kahyası