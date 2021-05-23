Aslan Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Tutulma, hayatınızdan aldığınız keyif, aşk hayatınızda sınavlar ve sonuçlanmalar meydana gelebilir.

Yeni bir ilişkiye başlayabilir, güven verilmeyen, sorunları olan birlikteliklerde ise ayrılık kararları alabilirsiniz. Hamilelik haberleri, çocuklarınız varsa onların hayatına dair netleşmeleri, yeni bir süreci başlatabilir. Sosyal çevre ilişkilerinde, ekip çalışmalarında, bazı arkadaşlıkların bitmesi ya da sorunların ortaya çıkması gündeme gelebilir. Cesaretli olacak, yeteneklerinizi ortaya çıkartmak isteyeceksiniz. Kariyerde girişimler ortaya çıkabilir.