Aslan Haftalık Burç Yorumu / 25 Ekim – 31 Ekim 2021
25 Ekim – 31 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Önümüzdeki 1 ay boyunca ev, aile konuları öne çıkarken, ebeveynlerinizle ilişkileriniz göz önünde olacak.
Ebeveynler, kardeşlerle daha fazla vakit geçirebilir, yuvanızda huzur arayabilir, yuvanızı güzelleştirmek isteyebilirsiniz. Gayrimenkul alım satım, taşınma, tadilat, yer değişimi, yeni yer arayışları, ailenizle mülk ve miras konuları gündeme gelebilir. Koç Dolunayının etkileri devam ederken yurtdışı, vize, evrak, ticaret, medya, eğitim gibi konular varsa netleşmeler yaşanabilir.