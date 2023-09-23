Aslan Haftalık Burç Yorumu / 25 Eylül-1 Ekim 2023

25 Eylül-1 Ekim 2023 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yurtdışı konuları, uluslararası ya da şehir dışında yaşam, ticaret, yükseköğrenim alanlarında tamamlanmalar yaşayabilir, ektiklerinizi biçebilirsiniz. Enerjiniz artıyor. Bazı şanslı sürprizlerle karşılaşmanız olası. Hayata bakışınızı genişletmeli, başka bir vizyonla hayata bakmalısınız.

Önümüzdeki 1.5 yıl boyunca var olan çevrenizin haricinde yeni çevrelere girebilir, yeni insanlarla tanışabilir, farklı bir yerde yaşamaya karar verebilirsiniz. Kariyerinizde atılımlar yapabilir, reklam, pazarlama, sosyal medya gibi alanlarda başarı yakalayabilir, işinizi büyütebilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilir, var olan bir eğitimi bitirebilir, yurtdışında bir okulla bağlantıya geçebilir, tez yazabilir, başvurularda bulunabilirsiniz. Girdiğiniz ortamlarda ya da seyahatlerde sürpriz tanışmalar yaşanabilir.