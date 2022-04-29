Aslan Haftalık Burç Yorumu / 25 Nisan – 1 Mayıs 2022

25 Nisan – 1 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tepe noktanızda meydana gelen Güneş tutulması kuşkusuz önemli dönüşümler getirecek. Önümüzdeki 6 ay geleceğinizle ilgili önemli ve sürprizli kararlar verebilir, yaşam düzeninizi değiştirebilirsiniz.

Kariyerinizde değişim yapabilir, iş değiştirebilir, ev, yer, şehir değişimleri yaşayabilirsiniz. Terfi alabilir, sürpriz ek gelirler, zam alabilir, görev ve pozisyon değişimleri öne çıkabilir. Toplumsal statünüzde birlikteliği ciddiyete taşımak, evlenme kararı verebilir, sürüncemedeki mutsuz giden bir evliliği bitirme kararı verebilirsiniz. Gökyüzünden finansal koşullarda destek var. Aile ve eşten kaynak elde edebilir, bir miras, nafaka çözüme ulaşabilir, kredi çekmek isteyebilir, bir borcunuzu sonlandırabilir, yatırım yapma kararı verebilirsiniz. Gayrimenkul alım satımları, kiralama gerçekleşebilir. Sağlık konusunda şifalanacaksınız.