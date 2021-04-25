Aslan Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

Eviniz, yuvanız, ailevi konularda sürüncemedeki konuların netleşmesi söz konusu olurken, bu ailenizde maddi konularda bir krizin sinyalleri anlamına da gelebilir.

İlişkilerinizi düzgün yönetmeye özen gösterin. Kimileriniz mutsuz bir evlilik ya da ilişkide değişim ve bitiş kararı verebilir. Yeni iş görüşmeleri, gayrimenkulünüzü değerlendirmek, ev alım satım gündemleri öne çıkabilir. Evde tadilat, tamirat, yenilenme, su tesisatında arızalanmalar söz konusu olabilir. Önümüzdeki 15 gün enerjinize, psikolojinize özen gösterin.